Mercato, Lucchese vicina a Schimmenti

sabato, 28 agosto 2021, 12:19

Comincia il campionato dei rossoneri che alla prima giornata fanno visita all'Imolese e provano a mettere subito punti nel carniere. Per l'attacco, Pagliuca sceglie Nanni e Semprini che giocheranno insieme a Gibilterra o Panati: la probabile formazione

venerdì, 27 agosto 2021, 14:08

Il tecnico, che domenica sarà in tribuna per una squalifica da scontare, parla alla vigilia dell'avvio del torneo: "Sta nascendo un grande gruppo, sono felice dei ragazzi perchè ci mettono l'anima e lottano. Ogni domenica andremo a far vedere che avremo la fame di lottare con tutti.

giovedì, 26 agosto 2021, 17:07

Ufficializzato l'arrivo del centrocampista classe '97 cresciuto nelle giovanili dell'Empoli e ha vestito le maglie di Spal, Arezzo e Pistoiese: per lui un contratto annuale. Attesa per nuovi arrivi nel reparto offensivo

mercoledì, 25 agosto 2021, 22:42

Buona sgambata quella con l'Academy Porcari che ha visto la Lucchese vincere per 5-0: mister Pagliuca, in vista della gara di Imola, ha mischiato un po’ le carte. In campo anche uno degli ultimi arrivati Brandi, mentre davanti alla difesa è stato proposto Zanchetta.