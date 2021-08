Porta Elisa News



Mercato, Lucchese vicinissima a Babbi

venerdì, 6 agosto 2021, 15:14

di diego checchi

Il mercato della Lucchese si sta muovendo. Oltre ai giocatori presenti in ritiro che aspettano di essere contrattizzati, la Lucchese è vicinissima a Lorenzo Babbi, attaccante classe 2000 di scuola Atalanta, lo scorso anno 22 presenze e due reti con la maglia del Piacenza. E' la classica punta centrale alta e forte fisicamente. A proposito di punte centrali si stanno intensificando i contatti per arrivare a Simone Rossetti che a breve si svincolerà d’ufficio dal Novara. Stesso discorso per quanto riguarda Marco Bellich, difensore classe 1999.

Per quanto riguarda i difensori potrebbe tornare di moda anche Federico Papini. Intanto da Reggio Calabria rimbalza la notizia che la Lucchese sarebbe interessata al difensore della società calabrese Marco Rossi, classe 1987 con un passato tra Serie B e Serie A con le maglie di Parma, Sampdoria, Bari, Cesena, Perugia, collezionando in tutto 244 presenze nei professionisti. Sarebbe il giocatore che farebbe alzare nettamente l’asticella alla squadra di Pagliuca per quanto riguarda il reparto difensivo

C’è da sottolineare che i giocatori e lo staff tecnico non sono ancora contrattizzati perché la Lucchese attende una pec dalla Figc per poter dire ufficialmente di essere stata ripescata. Soltanto in un secondo momento i tesserati potranno firmare i loro rispettivi contratti. Questa pec dovrà arrivare al massimo entro lunedì mattina visto che lunedì pomeriggio verranno composti i gironi e i calendari e la Lucchese sarà regolarmente inserita in Serie C.