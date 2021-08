Porta Elisa News



Mercato, si cercano rinforzi per l'attacco

venerdì, 20 agosto 2021, 11:32

di diego checchi

La Lucchese si sta muovendo per rinforzare sia il centrocampo che l’attacco e il nome nuovo è quello di Enrico Piovanello (nella foto) che si è diviso fra Catania e Imola nella scorsa stagione, questo giocatore può fare sia l’esterno che la mezzala. In attacco, invece, la Lucchese sta cercando una punta esterna e il sogno sarebbe Kevin Piscopo, di proprietà dell’Empoli reduce dalla due ottime stagione alla Carrarese dove ha segnato 15 gol in due stagioni.

L’altro nome è quello di Riccardo Martignago, ex Albissola, svincolato dopo l’esperienza a Ravenna. Con l’Albissola, nella stagione 2018-19 fece la bellezza di 15 gol e fu uno dei migliori giocatori della categoria. Sul fronte degli ex giocatori rossoneri, bisogna sottolineare che l’ex centrocampista Matteo Meucci è andato a giocare all’Aglianese mentre il giovane Diego Bartolomei al Camaiore in Eccellenza. Giorgio Lionetti invece è andato in Serie D al Pontisola mentre Simone Greselin ha accettato la proposta del Rimini. Infine Stefano Del Sante, attaccante che 4 anni fa era alla Lucchese e non trovò troppo spazio anche a causa di un infortunio, è approdato alla Sinalunghese.