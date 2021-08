Porta Elisa News



Mercoledì prima amichevole per i rossoneri

venerdì, 6 agosto 2021, 19:21

di diego checchi

La squadra si è allenata questa mattina sul sintetico di Porcari in maniera molto intensa toccando tutti gli aspetti del lavoro tecnico e tattico. Per questo motivo Pagliuca e il suo staff hanno deciso di dare mezza giornata di riposo ai ragazzi presenti in ritiro e non svolgere l’allenamento pomeridiano. Tutti in campo alle 9.30 di domani mattina per proseguire il lavoro di amalgama della squadra anche se è chiaro come la formazione andrà a completarsi nell’arco delle due prossime settimane.

Intanto per mercoledì potrebbe esserci un’amichevole o in famiglia o contro l’Academy Porcary, ma dalla società rossonera fanno sapere che non c’è ancora niente di ufficiale. È ufficiale l’amichevole contro la Virtus Entella di sabato prossimo 14 agosto anche se l’orario è ancora tutto da definire. Questo sarà il vero primo test provante per la comitiva di Pagliuca. Vedremo poi se saranno fissate altri amichevoli prima della Coppa Italia che scatterà il prossimo 21 agosto e sarà il primo impegno ufficiale della nuova stagione.