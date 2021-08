Pagliuca: "Fatto alcune cose buone, altre meno buone"

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 18 agosto 2021, 20:41

Prima amichevole stagionale per i rossoneri che a Porcari battono con una rete per tempo il Seravezza: in gol Corsinelli e Nanni. Pagliuca fa ruotare tutti gli uomini al momento a disposizione che dimostrano di cominciare a assimilare la sua idea di calcio

martedì, 17 agosto 2021, 19:48

A distanza di giorni dall'apertura della campagna abbonamenti, le tessere sottoscritte, su un totale di 625 disponibili, sono circa 150, metà di curva e metà di gradinata: ecco gli orari degli ultimi tre giorni per acquistare l'abbonamento annuale che varrà anche in caso di zona gialla

martedì, 17 agosto 2021, 15:27

La Lucchese comunica di aver acquisito, in prestito dalla Spal, il diritto alle prestazioni sportive di Federico Zanchetta (centrocampista classe '02): ha esordito i serie B lo scorso anno

martedì, 17 agosto 2021, 14:18

Il difensore ha firmato un contratto che lo lega alla Lucchese per la prossima stagione. In ritiro anche Federico Zanchetta, play davanti alla difesa, mentre si registra un interessamento per Lorenzo Filippini, svincolatosi dalla Triestina