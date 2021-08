Porta Elisa News



Pagliuca lancia la sfida al campionato: "Voglio una squadra che ci metta tutto"

venerdì, 27 agosto 2021, 14:08

di diego checchi

Mister Pagliuca è carico in vista della gara di Imola, il suo gruppo è pronto per iniziare il suo campionato. Il tecnico seguirà la partita dalla tribuna per una vecchia squalifica, ma ha piena fiducia nel suo staff ed in quello che i giocatori hanno fatto durante tutta la settimana: "La squadra ha lavorato bene sin da subito. Sono contento di tutti i ragazzi e di quello che sta nascendo. Sta nascendo un gruppo con grandi valori morali. Sono veramente soddisfatto."

Che cosa si aspetta da questi ultimi giorni di mercato?

"Le cose di mercato le sa meglio il direttore anche se c'è molta collaborazione fra di noi. Io sono concentrato su Imola. I ragazzi mi stanno mettendo in difficoltà sulle scelte perchè stanno lavorando davvero bene."

A proposito, lei è anche un ex dell'Imolese?

"Sono un ex. Quando sono stato ad Imola sono stato benissimo. Era una società capace e organizzata adesso la proprietà è cambiata e non conosco la nuova società."

Dove deve migliorare ancora la squadra?

"In tutte le situazioni di campo: dalla fase di possesso a quella di non possesso alle transizioni. Deve migliorare ma sono felice dei ragazzi perchè ci mettono l'anima e lottano. Ogni domenica andremo a far vedere che avremo la fame di lottare con tutti. Non avremo l'assillo del risultato ma quello di mettercela sempre tutta. Voglio vedere una squadra che ci mette sempre tutto."

Come si sente all'esordio in campionato?

"Felice perchè si parte ed io cercherò di mettercela tutta per dare soddisfazione alla società ed alla squadra oltre che ai tifosi."

L'attacco è il reparto che ha bisogno di qualche rinforzo...

"Ripeto sono concentrato sui ragazzi che ho a disposizione. Sappiamo che l'unico reparto che potrebbe aver bisogno di qualcosa è quello offensivo ma sono convinto che le alternative possiamo trovarle anche al nostro interno. Mastroianni non arriverà di sicuro."Ha deciso già le gerarchie sul portiere? "Non ci sono gerarchie. Coletta è il capitano ma non per questo è il titolare in assoluto. Ha cominciato bene, sta bene, ha molto entusiasmo e domenica partirà lui. E' un ragazzo che ha grandi valori morali, rispecchia tantissimo il prototipo del giocatore che deve vestire la maglia rossonera ma sono contento anche di Cucchietti."

Molte volte la Lucchese parte con l'azione dal basso: non può essere talvolta troppo rischioso?

"L'azione dalla difesa parte se c'è la superiorità numerica altrimenti no. Lo so che partire sempre dal basso è rischioso ma porta dei vantaggi come l'accrescimento dell'autostima nella fase di possessso palla."

In che condizioni fisiche è Picchi?

"Picchi si è aggregato alla squadra e sono contento che faccia parte del gruppo. L'ho voluto fortemente, sta abbastanza bene e domenica sarà a disposizione."

Che tipo di avversario si aspetta domenica ad Imola?

"Mi aspetto una squadra che come noi ha cominciato dopo a costruire la rosa. Ha dei punti cardine dello scorso anno anche se due saranno squalificati. Ho visto l'Imolese nella gara di coppa Italia ed ho visto una squadra che sa quello che vuole. Dovremo esser bravi."

Domenica però vedrà la partita dalla tribuna...

"Non sarò in panchina ma ci saranno, Stefano, Riccardo e Simone. Ho piena fiducia in loro."

Quando scioglierà i dubbi sulla formazione?

"Non mi sembra corretto dire la formazione adesso anche perchè i ragazzi non la sanno ed io devo ancora decidere alcune cose. La svelerò poco prima della partita."