Pagliuca lavora sulla difesa a quattro

giovedì, 5 agosto 2021, 15:34

di diego checchi

Alta intensità e grande attenzione. È quello che ha chiesto Pagliuca nelle prime sedute di allenamento ai giocatori che ha a disposizione. Il pallone è stato come sempre l’ingrediente principale, intervallato da lavori atletici e situazioni per reparti. È impossibile ancora parlare di modulo, anche perché ricordiamo che i giocatori rossoneri che si stanno allenando non hanno ancora firmato e che poi la rosa deve essere ancora costruita in gran parte e completata. Quello che è certo è che il tecnico di Cecina sta lavorando sulla difesa a quattro anche grazie all’aiuto dei suoi collaboratori Fracassi e Angeli.

I movimenti della fase difensiva sono i principi da cui partire per poi concentrarsi su tutte le altre situazioni tattiche. È chiaro che il trainer sta cercando di mettere pian piano i suoi concetti nella mente dei ragazzi: rapidità di esecuzione nel fare le cose e la ricerca sempre di andare ad attaccare in avanti quando la palla ce l’hanno gli avversari per poi partire con l’azione dal basso senza sprecare la palla. Insomma, Pagliuca ci è sembrato a casa sua sin da subito, ma è ben conscio di quello che lo attenderà da qui ai prossimi giorni, tanto è vero che ci saranno molte doppie sedute visto che il trainer di Cecina vorrà cercare di capire al meglio le caratteristiche di tutti i giocatori che ha a disposizione. Insomma, veder lavorare Pagliuca è molto intrigante anche dal punto di vista degli insegnamenti tattici.