Pagliuca: "Tutto il merito è dei ragazzi"

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 29 agosto 2021, 23:01

Gran gol del giocatore romano che decide il match davvero con una prodezza, ma è tutta la squadra a girare a dovere e dare sicurezza. Coletta riprende da dove era rimasto, ovvero dalle parate decisive, buono l'impatto di Picchi: le pagelle di Gazzetta

domenica, 29 agosto 2021, 22:41

Il direttore generale rossonero: "Il gol di Semprini? Se lo fanno in serie A, si vede cinquanta volte in tv, come l'azione dellla traversa di Nai, semplicemente perfetta, ma non esaltiamoci e manteniamo i piedi per terra. Spero che questi segnali positivi.

domenica, 29 agosto 2021, 19:39

Esordio in quel di Imola per i rossoneri che ritrovano la C dopo il ripescaggio: rossoneri molto attenti in fase difensiva poi una magìa di Semprini dal limite porta in vantaggio la Lucchese che colpisce una traversa a inizio ripresa. Poi due occasioni per gli emiliani con Coletta protagonista

sabato, 28 agosto 2021, 12:19

Comincia il campionato dei rossoneri che alla prima giornata fanno visita all'Imolese e provano a mettere subito punti nel carniere. Per l'attacco, Pagliuca sceglie Nanni e Semprini che giocheranno insieme a Gibilterra o Panati: la probabile formazione