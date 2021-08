Porta Elisa News



Doppio lavoro per i rossoneri, poi un giorno di stop

sabato, 14 agosto 2021, 14:11

di diego checchi

Le prime sensazione sono buone: la squadra sta nascendo bene e ci sono valori importanti in ogni reparto. Partendo da questo presupposto, vs aggiunto che la formazione rossonera va ancora completata ma, intanto, chi è venuto a Porcari si è potuto rendere conto che Pagliuca può lavorare su del materiale interessante per la categoria.

Anche oggi c'è stata una doppia seduta e il trainer ha fatto lavorare i suoi sugli aspetti tattici ed ha fatto anche giocare una partitella dove si sono messi in grande evidenza Nanni, Semprini e Mawuli, quest'ultimo un elemento dai grandi margini di miglioramento che è bravo ad impostare il gioco ma anche a recuperare palla. Adesso viene impiegato da mezz'ala sinistra ma può giocare anche in mezzo al campo. Crediamo che le caratteristiche migliori di questa squadra siano l'aggressività e l'intensità. Tutti vanno alla ricerca della palla e nessuno si nasconde, ognuno si prende le proprie responsabilità come vuole mister Pagliuca.

Per domani è previsto un giorno di libertà mentre da lunedì si ricomincia con le doppie sedute. Mercoledì prossimo si dovrebbe anche giocare un'amichevole contro il Montecatini a Porcari alle ore 18 ed il prossimo 25 agosto la Lucchese giocherà contro l'Academy Porcari, squadra di prima categoria. In vista della Coppa Italia, ci sarà da capire se sarà possibile recuperare Panati e Babbi, alle prese con qualche acciacco.