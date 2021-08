Porta Elisa News



Parte la campagna abbonamenti

martedì, 10 agosto 2021, 15:31

Prende il via domani, mercoledì 11 agosto, la nuova campagna abbonamenti "Noi con Voi" per la prossima stagione calcistica della Lucchese. La società rossonera ha scelto di mettere in vendita, almeno per il momento, un quantitativo minimo di tessere pari al 25 per cento della capienza massima consentita anche in caso che la città torni in zona gialla, ovvero 625 posti.

I 625 posti sono suddivisi tra 250 in gradinata e 375 in curva ovest. I prezzi? Per la gradinata, l'abbonamento (che avrà valore per 18 gare) sarà in vendita a 250 euro, mentre la curva ovest costerà 130 euro. Le tessere potranno essere acquistate al Point sotto la tribuna coperta nei seguenti orari: mercoledì 11 agosto (ore 16-19); giovedì 12 e venerdì 13 (ore 10-12 e 16-19); da lunedì 16 agosto a venerdì 20 agosto (ore 10-12 e 16-19). I prezzi delle singole gare dovrebbero essere pari a 20 e 13 euro. Secondo le attuali norme, l'accesso allo stadio sarà consentito solo a coloro che saranno in possesso della green card.