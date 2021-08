Serie C, ecco il girone della Lucchese

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 9 agosto 2021, 20:04

L'ex presidente e attuale dirigente: "Siamo partiti in ritardo per le note vicende che conoscete, con una squadra tutta da costruire: avremo 20 giorni per concentrarci sulla prima partita di campionato. Cercheremo di colmare questo gap con il lavoro e con l'impegno, poco ma sicuro.

lunedì, 9 agosto 2021, 19:50

La Lucchese esordirà il 29 agosto prossimo contro l'Imolese fuori casa, ultima gara contro il Fano o la Pistoiese (in base agli esiti dei ricorsi) anche questa fuori casa. Esordio in casa contro il Cesena in un girone che tutti coloro che sono intervenuti alla presentazione hanno ricordato essere il...

lunedì, 9 agosto 2021, 19:10

Primi due acquisti ufficiali per la Lucchese nel giorno della firma di Guido Pagliuca come tecnico che ha sottoscritto un biennale: si tratta di Mauro Semprini e Lorenzo Babbi. Matteo Panati ha firmato un triennale con la maglia rossonera

lunedì, 9 agosto 2021, 17:45

L'assessore allo Sport: "Da parte nostra abbiamo fatto il possibile, insieme alla società concessionaria, per garantire le condizioni necessarie e i requisiti dell'impianto del Porta Elisa per la prossima stagione, fermo restando la necessità, del resto ben nota, di un intervento complessivo sulla struttura"