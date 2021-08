Porta Elisa News



Ufficiale: anche Baldan in rossonero

martedì, 17 agosto 2021, 14:18

E' fatta per il difensore Marco Baldan. Classe 1993, il giocatore ha trovato l'accordo con la società rossonera per un contratto annuale: è la stessa Lucchese a annunciare il nuovo arrivo. Baldan è un difensore centrale sinistro, scuola Milan, che ha collezionato in Serie C oltre 150 presenze e 5 reti. Un altro tassello che va ad aggiungersi alla difesa della squadra di mister Pagliuca. Nato a Cittadella, è alto 182 cm ed ha vestito le maglie di Nocerina, Latina Perugia, Lumezzane, Sud Tirol, Arzachena, Arezzo e Pistoiese.

Alla Lucchese, intanto, si è aggregato anche Federico Zanchetta, classe 2002, play davanti alla difesa di scuola Spal. Alla Lucchese potrebbe anche interessare Lorenzo Filippini, classe 1995, terzino sinistro svincolato dalla Triestina: sull'ex del settore giovanile della Lazio potrebbero però esserci anche Pistoiese e Fidelis Andria.