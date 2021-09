Porta Elisa News



Ufficiale: Fedato torna in rossonero

martedì, 31 agosto 2021, 19:02

Fedato torna in rossonero: ora è ufficiale. Nell'ultimo giorno di mercato la Lucchese mette a segno un nuovo colpo e riporta al Porta Elisa una vecchia conoscenza dei tifosi, Francesco Fedato, protagonista della rinascita della Pantera nell'anno della promozione in serie D, un campionato che lo lanciò nel calcio che conta sino a arrivare alla serie A con la Sampdoria e del Catania

"La società Lucchese 1905 – si legge in una nota – comunica ufficialmente di aver acquisito in prestito dal Gubbio il diritto alle prestazioni sportive di Francesco Fedato (attaccante, classe ’92). Vecchia conoscenza dei rossoneri che, dopo l’ottimo campionato 2011/12, ha disputato campionati di Serie B da protagonista (con le maglie di Bari, Modena, Livorno, Carpi e Foggia) e due di Serie A (con le maglie di Catania e Sampdoria). Negli ultimi anni per fedato esperienze in Serie C con Gubbio, Casertana, Trapani e Piacenza. Giocatore dotato di ottima tecnica individuale ed intelligenza, sarà a disposizione dello staff rossonero a partire da domani. Indosserà la maglia #29. Bentornato, Francesco!".

La società ha inoltre acquisito, in prestito dal Catanzaro, il diritto alle prestazioni sportive di Emanuele Schimmenti (attaccante, classe '02) e a titolo definitivo quelle di Zak Ruggiero (attaccante, classe '01). Con la squadra calabrese, Schimmenti ha già esordito in prima squadra nel turno di Coppa Italia contro l'Hellas Verona. Ruggiero, scuola Crotone, con cui ha esordito in Serie B, ha invece trascorso l'ultima stagione alla Pro Sesto, in Serie C. Per lui un contratto annuale. Entrambi i giocatori sono a disposizione di mister Pagliuca.