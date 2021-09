Porta Elisa News



I tifosi rossoneri si muovono, in oltre un centinaio saranno a Chiavari

sabato, 11 settembre 2021, 17:05

A Chiavari la Lucchese non sarà sola: a distanza di un anno e mezzo dall'ultima trasferta con al seguito un buon numero di tifosi, in quel caso a Savona nel febbraio 2020 poco prima dell'esplosione della pandemia, i rossoneri ritrovano i propri sostenitori anche in trasferta dopo averne avuti oltre 900 nell'esordio casalingo al Porta Elisa.

Nella gara contro la Virtus Entella, infatti, sono già stati venduti sul circuito Etes circa un centinaio di biglietti del settore ospiti e quindi, uniti a coloro che sceglieranno di recarsi in tribuna, non è difficile ipotizzare che a sostegno di Pagliuca e dei suoi ragazzi siano almeno 150 persone per una trasferta che ha sempre visto un buon numero di tifosi al seguito. L'ultima volta (nella foto) fu nel 2019, nell'anno della salvezza sul campo con il -25 di penalizzazione e poi del fallimento societario, finì 1-1.