Bellich recupera

giovedì, 30 settembre 2021, 20:30

Doppia seduta per la Lucchese e la notizia più importante della giornata è che Bellich è stato recuperato e sabato giocherà in coppia con Baldan. Per il resto, non dovrebbero essere particolari variazioni rispetto alla gara di martedì scorso. I ballottaggi sono sostanzialmente due, quello fra Nannini e Visconti e quello fra Fedato e Belloni vedremo chi la spunterà.

Per domani è previsto una allenamento pomeridiano prima della partenza per Modena dove Pagliuca tornerà in panchina dopo la squalifica. Domani il tecnico presenterà la gara in conferenza stampa e farà capire come la Lucchese dovrà giocare al "Braglia" di Modena, uno stadio dalla grande storia. Per la gara di sabato non ci saranno sicuramente Panati, Zanchetta e Picchi, ancora alle prese con alcuni acciacchi.