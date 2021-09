Porta Elisa News



Bensaja, non ci siamo Cucchietti, errore clamoroso

sabato, 25 settembre 2021, 16:24

Cucchietti: 4 All'esordio in campionato con Pagliuca che lo preferisce per la prima volta a Coletta, può far poco sui primi due gol dei dorici, poi fa una frittata clamorosa che chiude ogni speranza per i rossoneri.

Papini: 6 Torna titolare per il forfait di Bellich, fa buona guardia nel suo settore di pertinenza. Ha la palla del pari ma trova una splendida risposta del portiere di casa.

Visconti: 5,5 Dopo la bella prestazione contro l'Olbia, mister Pagliuca gli dà fiducia dal primo minuto ma è meno brillante di una settimana fa.

Bensaja: 5 Non convince nemmeno a Ancona, anche se pare in lieve recupero, smista qualche pallone, ma da lui non può bastare. Sostituito.

Bachini: 5,5 Si vede poco, come un po' tutta la difesa, raramente chiamata in ballo, ma non chiude in occasione del vantaggio dei padroni di casa.

Nannini: 5,5 Si fa sottrarre un pallone sanguinoso, forse subendo un fallo, che provoca il vantaggio dei dorici e spreca una buona occasione offensiva, corre dal primo all'ultimo.

Picchi: 5,5 Geometrico ma troppo compassato e ancora indietro come preparazione fisica.

Nanni: 5 Tanto movimento come al solito, pochi i palloni giocabili e poco altro oltre a una occasione non concretizzata.

Baldan: 5,5 Fa buona guardia al centro dell'area rossonera, ma si fa infilare in occasione del secondo gol

Fedato: 6,5 Lotta sino alla fine per tre, prende e dà botte. E' motivatissimo. E si vede.

Belloni: 6 E' in crescita rispetto alla gara con l'Olbia, la condizione inizia a arrivare, serve più di un pallone invitante, spreca un'occasione davvero ghiotta nel primo tempo. Sparisce nella ripresa.

Frigerio: 5,5 Si fa sfuggire un avversario al limite dell'area rossonera, non incide.

Eklu Shaka: 6 Dà maggior dinamismo al centrocampo rossonero.

Semprini: 6,5 Pagliuca lo lascia in panchina a rifiatare, chiamato in causa, segna il gol che potrebbe riaprire i giochi.

Babbi: SV

Lovisa: SV