Porta Elisa News



Doppio allenamento per i rossoneri

mercoledì, 22 settembre 2021, 13:03

Doppio allenamento per la squadra di Pagliuca dove il tecnico ha diviso la squadra per reparti. Tutto questo intervallato da un lavoro atletico. In fin dei conti, la settimana è un po’ più corta perché sabato alle ore 14.30 la Lucchese scenderà in campo contro l’Ancona Matelica. Conoscendo Pagliuca non crediamo che per quanto riguarda la formazione, tenga conto che dopo tre giorni ci sarà la sfida contro il Teramo, ma andranno in campo quei giocatori che reputerà funzionali alla gara da affrontare sabato.

Tanti sono i ballottaggi come sempre, anche perché la qualità non manca. Tutti i ragazzi stanno bene e anche Bellich dovrebbe recuperare dopo un po’ di mal di schiena, altrimenti sono pronti Bachini e Dumbravanu o Papini a fare coppia centrale con Baldan. A centrocampo e in attacco le scelte sono molteplici e fino all’ultimo non sapremo chi giocherà, ma chiunque andrà in campo, offrirà qualità immense. Lovisa, Visconti e Shaka stanno scalpitando per una maglia, ma venerdì saremo più chiari sugli undici che andranno in campo sabato prossimo. Ad assistere all’allenamento mattutino era presente anche l’ex giocatore rossonero degli anni ‘70 Antonio Bongiorni, attualmente responsabile del settore giovanile del Capezzano.