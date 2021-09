Entella-Lucchese: 2-0 al 41' st Padroni di casa vicini al tris

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 12 settembre 2021, 20:00

Il dirigente rossonero, nonostante la sconfitta, crede nelle possibilità dei rossoneri: "La squadra deve ancora crescere molto, ma dobbiamo essere soddisfatti, ci siamo rispettare anche contro una squadra importante. Concludiamo poco davanti? Abbiamo avuto delle occasioni, ma dobbiamo crescere. Spiace per i tifosi"

domenica, 12 settembre 2021, 19:55

Lucchese che anche nelle prestazioni individuali segna un passo indietro rispetto alla gara con il Cesena: Fedato fa il possibile, ma davanti è praticamente da solo, male Coletta, Bachini, Bensaja e Semprini. C'è molto la migliorare: le pagelle di Gazzetta

sabato, 11 settembre 2021, 17:05

A Chiavari la Lucchese non sarà sola: a distanza di un anno e mezzo dall'ultima trasferta con al seguito un buon numero di tifosi, in quel caso a Savona nel febbraio 2020 poco prima dell'esplosione della pandemia, i rossoneri ritrovano i propri sostenitori anche in trasferta

sabato, 11 settembre 2021, 11:56

Contro l'Entella, con Pagliuca ancora squalificato, torneranno a disposizione Nanni e Belloni, ma non sono al meglio: Gibilterra o Panati dovrebbero affiancare Fedato e Semprini in avanti, ballottaggi anche in difesa e a centrocampo