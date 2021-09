Porta Elisa News



Fedato: "Peccato, ma ci teniamo stretto il punto"

martedì, 28 settembre 2021, 20:54

Francesco Fedato è rammaricato per il risultato della squadra ma nello stesso tempo felice per essere riuscito a sbloccarsi in maglia rossonera e lo ha fatto proprio sotto la sua curva dove erano assiepati i ragazzi della settore giovanile rossonero: "E' un peccato ma ci teniamo stretti un punto che comunue muove la classifica. E' chiaro che per come si era messa la partita aspiravamo al bottino pieno ma ripeto dobbiamo comunque essere contenti di un punto e della nostra prestazione."

Cosa è mancato per fare bottino pieno?

"Non è mancato niente è stato un episodio che analizzeremo con il mister e cercheremo di evitare nelle prossime gare. Ovviamente ci sono anche gli avversari, ma è anche vero che potevamo ottenere di più da questa gara."

A che punto è a livello tecnico e tattico la squadra?

"Siamo già sulla buona strada e seguiamo con attenzione il mister. Ci impegnamo tanto e c'è tanta qualità nella rosa. Il gruppo sta lavorando bene e c'è grande fiducia nel proseguio del nostro campionato."

E' riuscito a sbloccarsi...

"Sono contento che mi sono sbloccato. Avevo tanta voglia di fare gol: servono anche i miei gol oltre alle giocate e agli assist se vogliamo fare punti."

In che ruolo preferisce giocare davanti?

"Mi adatto a quello che chiede il mister. Non sono mai stato un goleador ma come ho detto prima i miei gol servono tanto quanto servono i miei assist se vogliamo fare punti."

A che punto si sente con la condizione fisica?

"Pensavo di star peggio. Corro tanto mi do da fare e cercherò di fare ancora di più. Sono venuto qui per rilanciarmi personalmente e penso di essere sulla buona strada."

C'è una ricetta per evitare di subire tutte queste reti?

"Voglio dire che anche gli arbitri devono fare un pò più di attenzione. Anche oggi sul gol del loro pari c'era un fallo su Nanni non fischiato così come ad Ancona il fallo su Nannini non fischiato che ha dato il via al vantaggio loro. Sembra che per la Lucchese ci sia sempre un fischietto in meno. Speriamo che dalla prossima partita anche questo trend cambi."