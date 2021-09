Porta Elisa News



I rossoneri finalmente al Porta Elisa

sabato, 4 settembre 2021, 11:25

di diego checci

Ha ragione mister Pagliuca, quando in conferenza stampa afferma che i tre punti di Imola alla prima giornata di campionato avranno un valore doppio se contro il Cesena ci sarà un'altra prestazione all'altezza, possibilmente con il medesimo risultato.

Di fronte, però, la Lucchese avrà una squadra tosta, una formazione costruita per centrare almeno l'obiettivo play off e giocarsi il campionato con altre formazioni quali Entella, Reggiana, Pescara e Modena. I bianconeri, allenati da William Viali, provengono dallo 0 a 0 interno contro il Gubbio e vorranno sicuramente provare a portare via i tre punti da Lucca.

Con quali armi i rossoneri potranno combattere? Con l'aggressività, la determinazione e la capacità di limitare i romagnoli nelle loro caratteristiche migliori.

I ragazzi di Pagliuca si sono allenati molto bene in settimana ma il trainer di Cecina, che sarà squalificato così come il suo vice Fracassi (Carbone guiderà la squadra dalla panchina) dovrà modificare per forza la formazione considerando che l'attaccante Nanni non sarà a disposizione a causa della convocazione con la nazionale di San Marino, al suo posto giocherà quindi Semprini, affiancato da Panati e Gibilterra, con Fedato e Belloni pronti subentrati. Per il resto dovremmo vedere la stessa formazione che ha espugnato il "Romeo Galli" di Imola. Ricordiamo che anche Dumbravanu è impegnato con la nazionale moldava e l'unico infortunato è l'attaccante Babbi.

Intanto, al "Porta Elisa", dopo circa un anno e mezzo, potrà tornare il pubblico, sia in curva che in gradinata, ovviamente tutti gli spettatori dovranno essere muniti di green pass. Per l'occasione la biglietteria sotto la tribuna sarà aperta dalle 11 alle 15.

Questa la probabile formazione.

Lucchese (4-3-3): 1 Coletta, 21 Corsinelli, 5 Bachini, 13 Bellich, 6 Nannini, 16 Frigerio, 4 Bensaja, 8 Picchi, 11 Panati, 10 Semprini, 7 Gibilterra. A disposizione: 22 Cucchietti, 2 Papini, 27 Baldan, 15 Yakubv, 3 Visconti, 23 Zanchetta, 19 Eklu,24 Lovisa, 26 Brandi, 29 Fedato, 30 Belloni, 25 Ruggiero. Allenatore: Pagliuca – squalificato – in panchina Carbone.