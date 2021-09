Inizia la preparazione in vista della trasferta di Chiavari

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 7 settembre 2021, 16:43

La Lucchese nel mirino degli ispettori della procura federale e del giudice sportivo Stefano Palazzi che ha squalificato nuovamente il tecnico rossonero Guido Pagliuca e il suo vice Stefano Fracassi: al primo due turni e 2000 euro di ammenda, al secondo l'inibizione sino a fine settembre

lunedì, 6 settembre 2021, 12:24

Contro il Cesena, qualche errore è stato fatto, ma ci può stare. Sono piaciuti lo spirito e la compattezza e la voglia di poter provare a mettere in pratica quello che il tecnico Pagliuca voleva, non a caso i rossoneri sono usciti tra gli applausi.

domenica, 5 settembre 2021, 20:35

Il dirigente rossonero: "Mi è piaciuto soprattutto lo spirito, lavoriamo da due mesi mentre il Cesena da due anni, abbiamo grandi margini di miglioramento, una prestazione come questa non si vedeva da tempo al Porta Elisa.

domenica, 5 settembre 2021, 19:58

Il presidente rossonero Vichi elogia il comportamento della squadra anche se è amareggiato per come è venuta la sconfitta e per alcune decisioni arbitrali: "Si era visto un grande atteggiamento della squadra e abbiamo giocato un primo tempo eccezionale. Siamo stati penalizzati da un rosso, ma la squadra è competitiva"