Olbia, la solidità è di casa

giovedì, 16 settembre 2021, 14:11

di diego checchi

Aspettiamoci un’Olbia difficile da affrontare. Lo testimoniano i 6 punti in classifica frutto di due vittorie e una sconfitta. Questa squadra è un mix di gioventù ed esperienza, ma Max Canzi sta proseguendo un lavoro iniziato lo scorso anno che permise all’Olbia di sfiorare i playoff. Come sappiamo ormai da tempo, la società sarda ha un legame forte con il Cagliari che manda ad Olbia i suoi migliori giovani per farli crescere. Stiamo parlando del portiere Ciocci ma anche di Biancu, Lella, etc, etc…

Per la partita contro la Lucchese, nell’Olbia mancheranno due squalificati ovvero il difensore La Rosa e il centrocampista Palesi. Il primo dovrà scontare ancora due giornate, mentre il secondo ancora una giornata. Rientrerà dalla squalifica Ragatzu, espulso nel dopo partita contro l’Ancona per un’espressione blasfema nei confronti dell’arbitro. Ragaztu ha preso una giornata di squalifica ma al Porta Elisa ci sarà. Bisognerà vedere se sarà lui a fare coppia con Udoh che nell’ultima giornata ha segnato una doppietta, oppure se prenderà il posto di Biancu nel ruolo di trequartista. Avere in campo Ragatzu permetterà all’Olbia di essere pericolosa anche sui calci piazzati, anche se il principale candidato a batterli è il difensore Emerson che a 41 anni si sta ancora divertendo e facendo la differenza in questa categoria. Questo è l’esempio di vita sana e dedita solamente al calcio.

Questa la probabile formazione. OLBIA (4-3-1-2): 1 Ciocci, 23 Arboleda, 13 Brignani, 25 Emerson, 19 Travaglini, 7 Lella, 4 Giandonato, 18 Chierico, 28 Biancu, 10 Ragatzu, 9 Udoh. A disposizione: 12 Barone, 6 Boccia, 20 Demarcus, 26 Glino, 27 Occhioni, 21 Pinna, 14 Pisano, 2 Renault, 11 Mancini, 31 Scanu, 29 Lapia, 22 Van der Want. Allenatore: Max Canzi.