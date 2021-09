Porta Elisa News



Lucchese a tutto gas

martedì, 21 settembre 2021, 18:33

di diego checchi

La Lucchese si è allenata all'Acquedotto con la massima intensità. Mister Pagliuca ha fatto svolgere alla squadra delle esercitazioni tattiche sia sulla fase difensiva che su quella offensiva. I giocatori stanno tutti piuttosto bene e solo Zanchetta non sarà disponibile per Ancona a causa di un guaio muscolare. A vedere l'allenamento dei rossoneri era presente anche Manuele Cacicia, attuale vice di Davide Nicola che sta aspettando un'occasione per poter entrare in corsa. Cacicia è tornato da poco dalla Lettonia dove ha tenuto un corso per allenatori ed ha svolto degli allenamenti con i ragazzi di alcune società locali.

All'Acquedotto si è rivisto con piacere anche l'ex giocatore rossonero ora fisioterapista Dario Lenzini, che aiuterà il massaggiatore Vannucchi a curare i muscoli dei giocatori rossoneri. La squadra domani svolgerà una doppia seduta mentre per giovedì è previsto un solo allenamento pomeridiano.

Ancora difficile capire se Pagliuca cambierà qualcosa o meno rispetto a domenica scorsa, le alternative non gli mancano e anche i cambi dalla panchina potranno risultare decisivi. A proposito, sabato il tecnico sarà regolarmente in panchina e sarà un valore aggiunto per la Lucchese.