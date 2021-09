Porta Elisa News



Pagliuca: "Andiamo a Ancona per fare una gara gagliarda"

venerdì, 24 settembre 2021, 14:56

di diego checchi

Guido Pagliuca alla vigilia della partita elogia la forza del gruppo e fa capire che è proprio il gruppo a trascinare il singolo. In questa intervista parla anche di alcuni giocatori che non saranno della partita e delle possibili scelte.

È d'accordo sul fatto che la forza di una squadra sia nel gruppo più che nella giocata di un singolo?

"Stamani ho letto un articolo che mi ha fatto piacere e anche ai ragazzi dove si è parlato di un gruppo serio con ragazzi che entrano dalla panchina e danno tutto per la maglia. Penso sia la nostra forza, il gruppo e come ci alleniamo ogni giorno. Questo è riconosciuto sia dal sottoscritto che da tutto lo staff e ciò si vede anche da come mascheriamo un piccolo errore grazie all'aiuto del compagno".

Ci può spiegare perché domenica scorsa a un certo punto c'erano sei attaccanti in campo?

"Avevamo bisogno di avere un po' più di gamba, palla addosso e attaccare meno gli spazi".

Cosa penso del momento magico di Semprini?

"Semprini è un ragazzo con un carattere spettacolare. Sono contento di lui e contiamo tantissimo su questo giocatore visto che è un patrimonio della società e speriamo di valorizzarlo al meglio cercando di metterlo nella posizione a lui più congeniale possibile. Penso la sua forza sia portargli la palla addosso e farlo partire dalla sinistra. In più è un ragazzo giovane, può far bene e lui come gli altri devono crescere giorno dopo giorno allenandosi sempre al massimo per il bene della Lucchese".

Le condizioni fisiche di Belloni e Picchi?

"Picchi ha fatto tutta la settimana con noi ed è la prima intera. Tra covid e infortunio è la prima e sta migliorando. Belloni ha fatto tutta la settimana e penso sia migliorata la condizione fisica, tutto sommato stanno bene. Comunque tutta la squadra mi ha dato il segnale che posso contare sull'intera rosa a disposizione e farò le scelte anche in previsione degli impegni ravvicinati, ma la gara di domani è quella più importante".

Prevede un turnover?

"Sulla partita contro il Teramo potremmo vedere. Pensiamo una gara alla volta perché contro l'Ancona Matelica sarà una partita difficile contro squadra che sa stare in campo. Ci siamo allenati con umiltà e con la nostra fame per poter andare ad Ancona per fare una partita gagliarda. Dobbiamo difendere il nostro fortino con tutte le forze che abbiamo".

Ha tutti a disposizione?

"Panati ha avuto un risentimento che dovremo valutare nei prossimi giorni quindi non viene e lo stesso anche Zanchetta. E poi sono tutti a posto. Babbi è al 50% della condizione, ha fatto la prima settimana intera con noi. È un ragazzo volenteroso e in queste tre partite troverà il suo spazio".

Tutti dicono che lei in panchina sia un valore aggiunto alla squadra.

"A parte penso che alla squadra manchi il punto di Cesena perché con l'Entella è stato giusto perdere. Però ho uno staff che sta accanto a me tutti i giorni e mi supporta ma soprattutto mi sopporta e sta nascendo un gruppo di appartenenza. Se non ci sono io c'è Stefano, se non c'è Stefano c'è Simone, non cambia molto. Voglio ringraziare tutto il mio staff che mi dà veramente una grossa mano".

Che emozione dà tornare in panchina?

"Sono contento, ma ormai sono più grande di qualche anno fa".