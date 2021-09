Porta Elisa News



Pagliuca riflette se tornare al vecchio modulo

mercoledì, 8 settembre 2021, 18:07

di diego checchi

La squadra si è allenata sul campo sintetico di Porcari in previsione della sfida di domenica alle ore 17,30 contro l'Entella. Mister Pagliuca ha fatto un lavoro prima per reparti e poi con tutta la squadra intera ma per parlare di formazione è ancora presto visto che mancano all'appello ancora i nazionali Nanni e Dumbravanu che rientreranno domani o forse venerdì e c'è da capire anche quali saranno le condizioni di Picchi.

Per quanto riguarda il modulo Pagliuca darà continuità al 3-5-2? Oppure tornerà al 4-3-1-2 o 4-3-3 delle prime due sfide? Forse nella conferenza stampa del pre partita qualcosa di più sapremo anche in considerazione dell'impiego o meno dall'inizio di Nanni che è vero che è galvanizzato dal gol segnato alla Polonia di Lewandowsky ma è anche vero che il ragazzo ha tanti minuti nelle gambe nell'ultima settimana e quindi il trainer dovrà fare delle valutazioni anche su questo tema.

Troppe incognite per sbilanciarsi quindi su modulo e uomini che affronteranno la trasferta di Chiavari. Una formazione arrabbiata, quella ligure, dopo il ko di Montevarchi che aspetterà la Lucchese per impostare una partita d'attacco e cercare i tre punti. Ed è proprio sotto l'aspetto della sfrontatezza, della personalità e della sofferenza che Pagliuca dovrà lavorare in questi giorni perchè solo con queste tre armi la Lucchese potrà andare a Chiavari a giocarsi la partita.