Pagliuca riflette sul modulo

venerdì, 17 settembre 2021, 07:42

di diego checchi

Come si schiererà la Lucchese nella sfida contro l’Olbia? Pagliuca ha diverse soluzioni e vano registrate due novità positive: il rientro di Babbi e Picchi in gruppo, entrambi saranno a disposizione. C'è poi c’è anche un’altra situazione da non sottovalutare: la crescita importante di Belloni. Il trequartista massese sta mostrando segnali confortanti dal punto di vista fisico, ed ecco che allora potrebbe scoccare per lui una possibilità. Nel ruolo di trequartista al posto di Gibilterra oppure in un 4-3-3 con Fedato e Belloni ai lati di Semprini.

Non è escluso che il trainer possa optare anche per un 4-4-2 o 4-2-4 visto che Babbi e Nanni possono tranquillamente giocare insieme. È chiaro che Babbi non è ancora al massimo della condizione ma per 45 minuti potrebbe essere proposto anche questo schema di gioco con Fedato, Belloni e Semprini sugli esterni. Tutte situazioni che dovranno essere ancora verificate. Le scelte del tecnico non mancano. L’unico in forse per questa gara è Eklu Shaka che sta facendo un lavoro specifico. Non ci sarà nemmeno Zanchetta infortunato a livello muscolare: il ragazzo del 2002 dovrà stare fermo per qualche tempo.