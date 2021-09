Porta Elisa News



Rossoneri subito al lavoro: da valutare Bellich

mercoledì, 29 settembre 2021, 14:51

di diego checchi

La squadra rossonera ha ripreso ad allenarsi in vista della gara di sabato prossimo contro il Modena e i rossoneri si sono allenati soltanto dal punto di vista atletico questa mattina. Mentre da domani si inizierà a preparare la partita contro i canarini degli ex Marotta, Baroni e Renzetti. Quella di Tesser è una corazzata accreditata per vincere il campionato, ma la Lucchese proverà come sempre a fare la sua partita.

Capitolo infortunato. Il difensore Marco Bellich è uscito per un piccolo problema al flessore ma lo staff medico farà di tutto per averlo a disposizione sabato prossimo. Anche Picchi, Zanchetta e Panati verranno valutati giorno per giorno visto che hanno dei risentimenti muscolari e non sappiamo ancora se ce la faranno o meno. Bisognerà vedere come si svilupperà la loro situazione nelle ultime ore.