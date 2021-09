Porta Elisa News



Rossoneri subito al lavoro

lunedì, 20 settembre 2021, 18:33

di diego checchi

La Lucchese si è ritrovata questa mattina per iniziare a preparare la sfida con l'Ancona che ci sarà sabato alle 14:30. Chi ha giocato ieri ovviamente ha fatto un lavoro defaticante mentre gli altri hanno lavorato sia sotto il profilo atletico che sotto il punto di vista tecnico con partitelle a pressione ad alta intensità. Guido Pagliuca è già concentrato sul prossimo avversario anche se è chiaramente contento della vittoria di ieri ma nei suoi pensieri adesso c'è solo Ancona Matelica. Una squadra quella marchigiana che viene dalla vittoria casalinga contro il Pontedera per 2-0. Il tecnico rossonero ha preteso come sempre da parte dei suoi alta intensità perché è solo così che si può migliorare la condizione fisica e tecnica.

Per parlare di formazione è ancora troppo presto ma una cosa la possiamo tranquillamente dire: Guido Pagliuca ha a disposizione una rosa di qualità e qualunque la sua tecnica non va assolutamente ad inficiare sul rendimento complessivo della squadra. Facciamo poi una considerazione sui cambi effettuati ieri: tutti i giocatori che il mister ha deciso di buttare nella mischia sono stati importantissimi se non decisivi ed allora che dire, questa Lucchese potrà togliere tante soddisfazioni ai propri tifosi partendo però da un presupposto che è fondamentale.

E' vietato in questo momento fare voli pindarici ed esaltarsi troppo come era vietato dopo le due sconfitte deprimersi. L'importante è andare avanti a piccoli passi convinti che il lavoro di Pagliuca e del suo staff finora è stato ottimale per le loro possibilità. Da sabato prossimo il tecnico tornerà in panchina e sarà sicuramente un altro valore aggiunto per la squadra. Vogliamo sottolineare anche che questa squadra deve migliorare sotto tutti i punti di vista soprattutto sotto il profilo fisico ma tutto ciò era già preventivato perché la Lucchese è partita almeno con tre settimane di ritardo rispetto alle altre concorrenti e questo fattore in certi frangenti della partita si fa ancora sentire.