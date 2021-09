Porta Elisa News



Russo: "Rammarico per la vittoria sfumata"

martedì, 28 settembre 2021, 20:28

Bruno Russo analizza nei minimi dettagli la partita di oggi e fa capire che la Lucchese ha bisogno di crescere ancora e di evitare certi errori che possono costare caro: "Innanzitutto vorrei rivolgere un pensiero ad un nostro grande sostenitore e amico Luca Gelli che purtroppo sta combattendo una partita delicata. Avremmo voluto dedicargli la vittoria ma gli rivolgiamo un pensiero con tutto il nostro sostegno ed affetto. Per quanto riguarda la partita rispondo di sì, c'è il rammarico di non aver preso i tre punti, ma la squadra ha fatto un ottima gara pur essendo andata sotto è stata capace e brava di ribaltare le sorti del match. Rimane comunque l'ottima prestazione che ci conforta per il proseguio del campionato."

Dov'è che deve migliorare ancora la Lucchese?

"La Lucchese è sempre un cantiere e deve migliorare sotto tanti aspetti. Siamo soddisfatti ma sono sicuro che la vera Lucchese non l'abbiamo ancora vista. Manchiamo un pò di personalità ma io sono soddisfatto di come i ragazzi hanno tenuto il campo. Questo è un campionato difficile dove tutte le squadre hanno ottime individualità e nessuno molla mai fino all'ultimo."

Sul gol del pari è sembrato esserci un fallo a centrocampo non ravvisato e da lì è scaturita l'azione del gol del Teramo, lei che cosa ne pensa?

"Sinceramente può darsi, ma siamo stati ingenui a far colpire troppo liberamente in area il loro esterno che si era inserito fra le nostre linee. Bisogna crescere ancora molto su queste situazioni."

Qualè il suo giudizio sulla prestazione di Eklu?

"E' un ottimo giocatore che viene da un infortunio importante e che potrà ancora crescere nell'arco del campionato. Stasera ha fatto una buona prova ma ripeto, lui ha ancora grossi margini."

E' sembrato ad un certo punto che la squadra si fosse accontentata di essere in vantaggio per 2-1...

"La squadra non si è accontentata è che loro hanno cominciato a spingere con tutti gli effettivi e in quel momento siamo andati in difficoltà, abbiamo concesso troppo campo. Tutti aspetti migliorabili anche in considerazione del fatto che subiamo troppo facilmente rete."