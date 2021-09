Porta Elisa News



Russo: "La squadra ha tenuto bene il campo, non meritava di perdere"

domenica, 5 settembre 2021, 20:35

Bruno Russo analizza il match nel dopo partita, è ovviamente dispiaciuto per la sconfitta ma si tiene la prestazione della squadra, che a suo avviso ha ampi margini di miglioramento: "Dispiace dover constatare queste sconfitte, la squadra ha tenuto bene il campo e non meritava di perdere. Ci teniamo la prestazione, consci che abbiamo tutte le carte in regola per raggiungere i nostri obiettivi. Speriamo di avere presto di nuovo il mister in panchina perché è fondamentale, così che possa finire il lavoro sviluppato in settimana".

"Della squadra mi è piaciuto soprattutto lo spirito, lavoriamo da due mesi mentre il Cesena da due anni, abbiamo grandi margini di miglioramento, una prestazione come questa non si vedeva da tempo al Porta Elisa. Dispiace per il risultato, sarebbe stato bello poter dedicare la vittoria al grande tifoso Paolo Carina mancato ieri notte, la giornata di oggi però ci dice che il pubblico potrà divertirsi e speriamo che ci aiuterà a raggiungere obiettivi importanti. Il cambio del modulo? Pagliuca è un grande studioso di calcio e ha ritenuto di affrontare il Cesena con questo modulo e mi è piaciuto molto".