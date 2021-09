Porta Elisa News



Semprini: "Vittoria merito della squadra"

domenica, 19 settembre 2021, 19:52

L'autore del gol capolavoro che ha dato alla Lucchese il momentaneo pareggio Mauro Semprini commenta la partita in sala stampa ma non si prende meriti per sé: "La vittoria non è mia ma della squadra e il merito principale è stato dei cambi, non so se avete visto la differenza, poi, chiaramente sono contento del gol, simile a quello di Imola. Oggi il campo ci ha penalizzato un po' ma mi ha colpito la reazione della squadra ribaltare un risultato non è mai semplice".

"Penalizzati dalla mancanza di Pagliuca in panchina? Alla prossima ci sarà si vedrà la differenza, ma bisogna dire che lo sentiamo bene anche quando è in tribuna. Ora l'Ancona, che è squadra tosta, ma ora ci godiamo questa vittoria e poi cominceremo a preparare la partita. Il campionato è difficile e dobbiamo stare sempre concentrati".