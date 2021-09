Porta Elisa News



Vichi: "Sconfitta amara: siamo stati penalizzati"

domenica, 5 settembre 2021, 19:58

Il presidente rossonero Vichi elogia il comportamento della squadra anche se è amareggiato per come è venuta la sconfitta e per alcune decisioni arbitrali: "Una sconfitta amara, anche perché si era visto un grande atteggiamento della squadra e abbiamo giocato un primo tempo eccezionale. Siamo stati penalizzati da un rosso non dato ma abbiamo dimostrato che si può avere fiducia nel futuro, la squadra è competitiva, sono tutti giovani che ce la mettono tutta, attaccano ogni pallone e oggi il risultato che non rispecchia sicuramente quello che si è visto in campo, oltretutto con una squadra importante".

Piaciuto Fedato?

"Fedato non lo scopriamo oggi, è un giocatore da categorie superiori, oggi ha fatto molto bene".Un commento sull'arbitro?"Non solo l'espulsione non data, ma anche altre due o tre situazioni in cui avrebbe dovuto intervenire in maniera più decisa, lo definirei anomalo ma gli arbitri bisogna accettare quelli che arrivano e speriamo che un'altra volta ci siano più favorevoli".

Abbiamo rivisto il pubblico al Porta Elisa...

"Oltre le aspettative, devo ringraziare i tifosi di Luca, devo dire che quando partono i cori si capisce l'importanza dei nostri tifosi ".