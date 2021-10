Porta Elisa News : il punto



Calma e sangue freddo

martedì, 12 ottobre 2021, 12:16

di diego checchi

Ripartire con entusiasmo, perché quello deve essere alla base di tutto. Le due sconfitte consecutive non devono assolutamente scalfire il morale dei rossoneri. questa è una squadra giovane che ha tanti margini di crescita. È ovvio che delle riflessioni vanno fatte e le avranno fatte anche Pagliuca e il staff, ovvero sui tanti gol subiti dai calci da fermo. Questo è un errore che va eliminato, altrimenti il bilancio inizia a diventare pesante.

Per il resto la squadra non deve perdersi d’animo, deve spingere sull’acceleratore e pensare che in un campionato possono capitare questi momenti. È chiaro che l’ambiente rossonero dopo la retrocessione dell’anno scorso si sia arrabbiato per queste sconfitte. Ma una cosa la vogliamo dire: fra la squadra di quest’anno e quella dell’anno scorso non si può fare nessun paragone perché la qualità è eccelsa ed è guidata da un tecnico che a livello tattico lavora benissimo e sfidiamo chiunque a dire il contrario. È vero che nel calcio si basa tutto sui risultati ed è inevitabile sia così. Ma sta a Pagliuca far vedere quello che è capace di fare.

Ci sono tutte le possibilità per rimettersi in piedi e per poter ottenere una salvezza tranquilla. È inutile farsi prendere dal panico o di gettare il cappello per aria, perché vorrebbe dire non credere in un progetto iniziato due mesi fa. La squadra è anche stata costruita in ritardo e i giocatori sono arrivati alla spicciolata. Non tutti sono al massimo della condizione fisica, anzi, alcuni sono infortunati oppure devono ritrovare la migliore condizione. Qualcuno storge il naso quando diciamo che solo attraverso il gioco potranno arrivare i risultati. La nostra teoria è questa. Se una squadra gioca male, alla lunga non riesce a portare a casa dei risultati. Tutto ciò per dire che Pagliuca deve continuare ad insistere sulla sua filosofia di gioco, magari cambiando anche qualche interprete, ma, certamente, senza snaturare il suo modo di pensare.