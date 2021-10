Porta Elisa News



Coletta: "Commentare una sconfitta così, è dura"

domenica, 10 ottobre 2021, 17:44

Il portiere rossonero Jacopo Coletta era visibilmente amareggiato quando arriva in sala stampa e fa fatica a rispondere: "Per la seconda domenica ci tocca commentare una sconfitta così ed è dura, ancora non ci crediamo. C'è molta rabbia ma la responsabilità è nostra, abbiamo delle disattenzioni su cui dobbiamo migliorare. Loro, soprattutto nel secondo tempo, non hanno mai superato la metà campo se non nelle occasioni dei gol".

"Serve più attenzione e più cattiveria per chiudere le partite, dobbiamo fare un grosso passo in avanti da questo punto di vista. Cosa ci hanno detto i tifosi a fine gara sotto la curva? Giustamente i tifosi vogliono vederci vincere, ci sostengono tutte le domeniche ed hanno il diritto di lamentarsi, per noi comunque ogni confronto con loro è uno sprone a fare meglio".