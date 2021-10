Porta Elisa News



Tante prestazioni sotto la sufficienza

domenica, 10 ottobre 2021, 16:28

Coletta: 6 Non tocca praticamente un pallone o quasi, giusto per capire la consistenza offensiva dei marchigiani. Che però vincono la gara con due tiri sottomisura.

Visconti: 5 Schierato in una posizione inedita, sfiora il gol sul finire del primo tempo. Per il resto, si vede poco e paga la collocazione.

Bensaja: 5,5 Al rientro dopo il turno in panchina a Modena, ha un guizzo sul finire del primo tempo e qualcosa di buono fa vedere anche nella ripresa. In lieve crescita. Ma non basta.

Nannini: 6 Il solito combattente, dalle sue parti son problemi per gli avversari. Sostituito nella ripresa.

Semprini: 5,5 Galleggia in avanti e non si fa quasi mai notare se non per perdere di vista Manetta in occasione del pari ospite ma nella ripresa, quasi dalla sua mattonella, sfiora il gol.

Bellich: 6 E' il più lesto di tutti a fiondarsi sulla palla che rimbalza nell'area piccola e sigla un gol che poteva dire tanto.

Frigerio: 5,5 Tenta qualche sortita, è uno dei tanti a finire sul taccuino dell'arbitro. Non incide.

Eklu Shaka: 6 Confermato titolare a centrocampo, decisamente meno esplosivo di Modena ma comunque attento a farsi trovare pronto quando viene chiamato in causa.

Corsinelli: 5,5 Attento sulla sua fascia, ma spinge poco rispetto al solito.

Baldan: 5,5 Pericoloso in avanti, rischia sul finire di gara di regalare il gol del tris agli avversari.

Fedato: 6 E' in mezzo in tutte le azioni rilevanti dei rossoneri, quando si accende lui, si accende la Lucchese: indispensabile.

Babbi: SV

Nanni: SV