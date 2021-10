Fermana-Lucchese: 0-0 al 45' st Cinque minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 19 ottobre 2021, 23:21

Il dirigente rossonero sul pari di Fermo: "Abbiamo condotto noi la gara per larghissimi tratti, ma c'è mancata la zampata vincente. E' comunque importante non aver preso gol e aver concesso davvero poco agli avversari: Coletta è stato raramente chiamato in causa"

martedì, 19 ottobre 2021, 23:18

Il tecnico a fine gara: "Anche stasera usciamo dal campo con la maglia sudata e i crampi. Abbiamo avuto più occasioni per vincere la partita, alcune clamorose, e questo è l'unico rammarico. Siamo poi stati bravi a saper soffrire quando era il momento ed abbiamo saputo gestire le fasi della...

martedì, 19 ottobre 2021, 22:56

L'attaccante rossonero manca più volte il gol davanti al portiere di casa, Belloni cala alla distanza, bene Eklu Shaka e Bellich che dà sicurezza a tutto il reparto difensivo: le pagelle di Gazzetta

martedì, 19 ottobre 2021, 08:06

Il fallimento della Lucchese Libertas del 2019 avrà uno strascico penale con la richiesta di un processo per quattro amministratori della società rossonera: Il pm Lucia Rugani contesta, in concorso, i reati di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice a Carlo Bini, Arnaldo Moriconi, Aldo Castelli e Umberto Ottaviani: udienza preliminare...