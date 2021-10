Porta Elisa News



L'occasione per fare il bis

lunedì, 18 ottobre 2021, 15:18

di diego checchi

Continuare su questa strada. Lo avevamo detto in tempi non sospetti, anche quando non arrivavano le vittorie. Il gioco di Pagliuca dava segnali confortanti e a Pontedera la squadra rossonera, per l’occasione in maglia bianca, ha dato veramente una lezione di calcio ai granata giocando un ottimo calcio e ad un ritmo che in queste categorie non si vede tanto facilmente.

La Lucchese è esteticamente bella da vedere perché crea tanto e sa anche finalizzare perché là davanti ci sono giocatori in grado di spostare gli equilibri. C’è piaciuto anche il fatto, e lo vogliamo rimarcare, che la squadra di Pagliuca ha una grande gamba, corre su tutti i palloni e di questo va dato merito anche alla preparazione fisica e atletica coordinata dal professor Guidi, un maestro in queste situazioni. Tutto bello? No! Perché la Lucchese deve migliorare nella fase difensiva sulle palle inattive. Un tarlo che questa squadra si sta portando avanti da diverso tempo.

Starà al mister correggere questi errori, anche perché domani sera c’è già un’altra partita. Il calendario non aspetta e la Fermana è un avversario che ha soltanto 5 punti ma che sotto la cura Riolfo esprime un buon calcio e anche a Pescara non ha assolutamente meritato di perdere. Per quanto riguarda la formazione, la Lucchese dovrà fare sempre a meno dell’infortunato Nannini alle prese con un guaio muscolare ma mancheranno anche Zanchetta e Picchi che ormai sono lungodegenti. Non crediamo che Pagliuca cambi molto rispetto alla gara di domenica, l’unico cambio potrebbe essere quello di Nanni al posto di Belloni.

Questa la probabile formazione (4-3-1-2): 1 Coletta, 2 Papini, 13 Bellich, 27 Baldan, 21 Corsinelli, 16 Frigerio, 19 Eklu, 3 Visconti, 10 Semprini, 18 Nanni, 29 Fedato.A disposizione: 22 Cucchietti, 5 Bachini, 17 Dumbravanu, 4 Bensaja, 26 Brandi, 24 Lovisa, 11 Panati, 20 Schimmenti, 25 Ruggiero, 9 Babbi, 30 Belloni, 7 Gibilterra. Allenatore: Guido Pagliuca