Nuovo Porta Elisa, nella prossima settimana la conferenza dei servizi

mercoledì, 27 ottobre 2021, 16:51

Il dirigente rossonero dice la sua sul dibattito sviluppatosi sui social dopo la notizia della convocazione della conferenza dei servizi: "Il progetto presentato in conferenza servizi preliminare ha bisogno in questo momento di sapere se l’opera è di interesse pubblico: chi può dire che non lo è?"

martedì, 26 ottobre 2021, 18:46

Ripresa la preparazione all'Acquedotto in vista della partita di lunedì prossimo a Reggio Emilia: tutti gli occhi puntati sul primo allenamento di Minala che è apparso indietro con la prepazione, per lui sia lavoro personalizzato che partitella a pressione con la squadra. Eklu non si è allenato precauzionalmente

lunedì, 25 ottobre 2021, 18:26

Affare fatto per il centrocampista camerunese ex Lazio in rossonero, svincolato dopo l'ultima stagione in Cina: il giocatore è già in città e ha firmato il contratto

domenica, 24 ottobre 2021, 21:08

La Lucchese è molto vicina a Joseph Minala, l'affare sembra essere in dirittura di arrivo. Il centrocampista di 25 anni che alzerebbe il tasso tecnico della squadra a disposizione di Pagliuca ha indossato le maglie di Lazio, Salernitana, Latina e Bari