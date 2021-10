Porta Elisa News



Pagliuca: "La colpa è solo mia"

domenica, 10 ottobre 2021, 17:59

Mister Pagliuca si prende ancora una volta tutta la responsabilità per la sconfitta maturata contro la Vis Pesaro: "Se abbiamo perso la colpa è solo mia dobbiamo lavorare di più sulle palle inattive a nostro sfavore, abbiamo preso due gol evitabilissimi. Per il resto c'è poco da dire, la partita la facciamo sempre noi ed è un peccato che venga vanificato tutto il lavoro della settimana. Anche oggi eravamo in vantaggio e abbiamo concesso occasioni su calci piazzati agli avversari, dobbiamo lavorare di più evidentemente. Purtroppo siamo penalizzati anche dalla sfortuna e questo incide anche sul morale dei ragazzi, che anche oggi erano distrutti alla fine della gara".

Come mai la Lucchese non riesce a chiudere le partite?

"In realtà avevamo avuto anche l'occasione del 2 a 0 con Fedato e poi le partite si devono portare in fondo anche sull'1 a 0 mal che vada, soprattutto come oggi quando nel secondo tempo loro difendevano uomo su uomo e non ci permettevano di sviluppare al meglio la manovra".

Visconti è un giocatore duttile e oggi la provato in una posizione insolita, da trequartista.

"Visconti ha fatto bene oggi, è bravo ed è molto duttile, purtroppo però siamo sempre a commentare una sconfitta".

I tifosi vi hanno chiamato sotto la curva...

"I tifosi sono arrabbiati, giustamente vogliono vedere vincere e hanno ragione ma la squadra sta dando tutto e se miglioriamo alcune cose i risultati arriveranno".