Pagliuca: "La Fermana vale più dei punti in classifica"

lunedì, 18 ottobre 2021, 18:09

Mister Guido Pagliuca presenta così il turno infrasettimanale a Fermo, attraverso l'ufficio stampa rossonero, elogiando prima di tutto l'organizzazione e le qualità della squadra di Riolfo: "Domani a Fermo sarà una partita difficile, contro una squadra che vale più di quello che recita ad oggi la classifica."

Con quale spirito arriva la Lucchese a questa gara?

"Ci arriviamo con l'entusiasmo della vittoria di Pontedera e soprattutto con la consapevolezza delle ultime prestazioni, che devono darci energia e fiducia."

Come sta la squadra a livello fisico con i tanti impegni ravvicinati?

"Abbiamo diversi acciaccati che faranno fatica a recuperare, a causa degli impegni ravvicinati, ma so che chiunque scenderà in campo darà l'anima per questa maglia. E' questa la fortuna di avere a disposizione un gruppo di uomini veri: possiamo contare su tutti."

Cosa vuol dire ai tifosi che raggiungeranno Fermo?

"So che alcuni tifosi si stanno organizzando per venire a Fermo, nonostante la distanza e l'orario improbabile: li ringrazio, rappresentano per noi un vero valore aggiunto".