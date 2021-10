Porta Elisa News



Pagliuca: "Un punto che muove la classifica"

martedì, 19 ottobre 2021, 23:18

Mister Pagliuca anche stasera è orgoglioso dei suoi ragazzi che hanno lottato e dato il massimo per tutti i novanta minuti, anche se la vittoria non è arrivata:

"Anche stasera usciamo dal campo con la maglia sudata e i crampi. Abbiamo avuto più occasioni per vincere la partita, alcune clamorose, e questo è l'unico rammarico. Siamo poi stati bravi a saper soffrire quando era il momento ed abbiamo saputo gestire le fasi della partita".

"Come considero questo pareggio esterno? Un punto che muove la classifica, una battaglia che mi rende anche stasera orgoglioso del gruppo, perché nonostante gli assenti i ragazzi hanno confermato che chiunque giochi getta sempre il cuore oltre l'ostacolo per questa maglia".