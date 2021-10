Porta Elisa News



Panati rientra in gruppo

martedì, 12 ottobre 2021, 15:57

Allenamento pomeridiano per la Lucchese. Mister Pagliuca potrà lavorare con quasi tutta la rosa a disposizione eccezion fatta per Dumbravanu dato che si trova in Nazionale. Da capire quali saranno le condizioni di Belloni e Gibilterra. Il primo ha saltato il match contro la Vis Pesaro per un affaticamento muscolare mentre il secondo è andato in panchina senza giocare.

Ci sarà da vedere se saranno recuperati o meno al cento per cento. È rientrato in gruppo Matteo Panati che ha recuperato da un infortunio muscolare. È ancora presto di parlare di formazione perché ci sarà da capire se il trainer vorrà riproporre la stessa vista domenica scorsa oppure se vorrà fare qualche cambio, magari in attacco, con Nanni o Babbi che potrebbero giocare anche dall’inizio. Ma questi sono discorsi che per ora sono soltanto prematuri da fare e quindi bisognerà attendere i prossimi giorni.