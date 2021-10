Reggiana, una corazzata pronta a sbarcare in Serie B

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 29 ottobre 2021, 14:10

Il tecnico presenta la sfida di lunedì in casa della capolista: "Dobbiamo riuscire a giocare meglio la palla pulita e a gestire sempre meglio gli ultimi minuti. Proprio per questo in settimana ho lavorato tanto su questo fronte. Minala? Indietro dal punto di vista fisico, vedremo quando convocarlo"

giovedì, 28 ottobre 2021, 20:13

Pagliuca valuta se lanciare dal primo minuto il difensore moldavo. Ancora indisponibili Nannini, Baldan, Picchi e Zanchetta, mentre Brandi dovrebbe recuperare e partire dalla panchina

mercoledì, 27 ottobre 2021, 19:58

Doppio allenamento per la Lucchese all'acquedotto e Minala si è allenato interamente con il gruppo: il camerunense è ancora un po' indietro di condizione ma sarà sicuramente a disposizione di Pagliuca per la trasferta di Reggio dove potrebbero esserci novità a centrocampo e in attacco

mercoledì, 27 ottobre 2021, 16:51

Il dirigente rossonero dice la sua sul dibattito sviluppatosi sui social dopo la notizia della convocazione della conferenza dei servizi: "Il progetto presentato in conferenza servizi preliminare ha bisogno in questo momento di sapere se l’opera è di interesse pubblico: chi può dire che non lo è?"