Rossoneri subito in campo

domenica, 17 ottobre 2021, 17:02

La squadra ha ripreso la preparazione in vista della trasferta di Fermo. I ragazzi si sono allenati all'Acquedotto e alla seduta non era presente Nannini, che quindi salterà anche la partita nelle Marche. Nicholas Bensaja ha invece svolto l'intera seduta dopo che ieri era stato recuperato in exstremis per la panchina ed essere sceso in campo per l'ultimo spezzone di gara; il giocatore aveva accusato un problema alla caviglia in settimana.

Ancora out Zanchetta e Picchi, che stanno recuperando dai rispettivi infortuni. Da capire se verrà convocato Panati, che ieri ha giocato titolare con la Primavera 3 per mettere minuti nelle gambe. Per la gara di Fermo potrebbe essere schierata la stessa formazioni vista a Pontedera ma Pagliuca potrebbe decidere di inserire Nanni al posto di Belloni, insieme a Semprini e Fedato.