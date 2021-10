Porta Elisa News



Russo: "Abbiamo raccolto quello che abbiamo seminato"

sabato, 16 ottobre 2021, 17:36

"A un certo punto credevo di essere su Scherzi a parte", confessa Bruno Russo al termine della gara palpitante di Pontedera. La Lucchese, che ha fatto la partita dal primo al novantesimo in pochi minuti sembrava aver delapidato ancora una volta tutto quanto era stato costruito. Ma stavolta è andata diversamente: "Siamo stati bravi a reagire, ma si deve assolutamente migliorare. Dobbiamo trovare le contromisure ma la squadra non si è fatta condizionare da quanto è successo in quei minuti, dominando la gara dall'inizio alla fine".

"Sono contento per tutti, a cominciare dai tifosi che ci hanno seguito in massa nonostante i malumori, dobbiamo continuare su questa strada seguendo il lavoro dell'allenatore, non meritavamo di perdere nemmeno con Modena e con il Pesaro ma dobbiamo migliorare, stavolta abbiamo raccolto quello che abbiamo seminato".