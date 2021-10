Porta Elisa News



Russo: "Nuovo Porta Elisa, grande opportunità per la città"

mercoledì, 27 ottobre 2021, 16:51

La notizia della imminente convocazione della conferenza dei servizi sul progetto del nuovo Porta Elisa data da Gazzetta Lucchese questa mattina, ha generato un nutrito dibattito sui social. Proprio sul profilo Facebook di Gazzetta è intervenuto tra gli altri anche il dirigente rossonero Bruno Russo, che ha ribadito l'importanza del nuovo stadio per la Lucchese ma anche per la città.

"Il progetto presentato in conferenza servizi preliminare – ha scritto – ha bisogno in questo momento di sapere se l’opera è di interesse pubblico: chi può dire che non lo è? Visto le condizioni del Porta Elisa da anni. Stiamo da settimane fornendo documenti non pertinenti per questa fase .. ma visto l’importanza del progetto noi in assoluta trasparenza forniamo tutto.. ma voglio ricordare che dopo questa fase, c’è la preparazione del progetto definitivo dove il Comune può mettere tutte le prescrizioni che vuole.. poi si passa alla conferenza decisoria.. dove il comune decide se ci sono le condizioni che questi proponenti sono in regola con tutto e può decidere se approvarlo o meno.. poi c’è il bando europeo.. potrebbe aggiudicartelo qualsiasi società.. a quel punto prima di iniziare i lavori.. chiaramente chi se lo aggiudicherà dovrà fornire tutte le garanzie del caso.. spero di essere stato molto chiaro su iter.. e sottolineare ancora una volta l’importanza del progetto per il futuro del calcio Lucchese e della Lucchese ..è una grande opportunità per la città.. non perdiamola...".