Russo: "Soddisfatto della prestazione, non del risultato"

martedì, 19 ottobre 2021, 23:21

Bruno Russo a fine gara non può ritenersi soddisfatto al cento per cento: la Lucchese ha dato vita all'ennesima bella prestazione ma ha raccolto un solo punto. Troppo poco per la mole di gioco sviluppata e per le occasioni avute: "La Lucchese ha dato vita a una grande partita, con un pizzico di fortuna in più avremmo portato via i tre punti, bravo comunque il loro portiere in alcune circostanze tra cui quella in pieno recupero su Brandi. Abbiamo condotto noi la gara per larghissimi tratti, ma c'è mancata la zampata vincente. Sono soddisfatto della prestazione ma non del risultato".

"E' comunque importante non aver preso gol e aver concesso davvero poco agli avversari: Coletta è stato raramente chiamato in causa e teniamo presente che questa è una squadra di categoria che non guarda alle quote, fatta da giocatori esperti che ti possono punire. La prima mezzora del secondo tempo del nostro calo va vista anche alla luce degli avversari. Ora c'è da pensare subito alla gara di sabato contro la Viterbese".