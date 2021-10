Porta Elisa News



Russo: "Grande vittoria, tre punti importantissimi"

sabato, 23 ottobre 2021, 20:06

Bruno Russo, al termine della vittoriosa gara con la Viterbese, non si limita a esaminare la partita, ma torna a parlare anche della questione stadio assicurando novità a breve: "Grande vittoria, tre punti importantissimi, che ci portano nelle posizioni di classifica che ci competono, abbiamo capitalizzato le buone prestazioni di Pontedera e Fermo. Sono molto contento, oggi bisognava vincere e lo abbiamo fatto, siamo stati bravi a soffrire quando c'era da soffrire. Siamo calati un po' quando loro sono rimasti in 10 e hanno cominciato ad attaccare, sono cose che capitano ma va bene così, è importante che anche oggi non abbiamo subito gol".

"Lunedì c'è una partita importate a Reggio, una partita che non si giocava da tanto tempo, abbiamo una buona settimana per prepararla al meglio. Il progetto per il nuovo Porta Elisa? Non dimentichiamo che lo stadio è alla base di questo progetto, a presto ci saranno novità, personalmente sono fiducioso sul buon proseguimento del progetto".