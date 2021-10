Semprini e Fedato fanno scintille

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 16 ottobre 2021, 17:36

Il dirigente rossonero contento dei tre punti: "Siamo stati bravi a reagire, ma si deve assolutamente migliorare. Dobbiamo trovare le contromisure ma la squadra non si è fatta condizionare da quanto è successo in quei minuti, dominando la gara dall'inizio alla fine"

sabato, 16 ottobre 2021, 17:02

Il centrocampista non al meglio della forma fisica e che è partito dalla panchina: "Ognuno di noi farebbe di tutto per la squadra, meritiamo molto di più di quello che stiamo ottenendo. Sicuramente c'è da migliorare nella gestione di alcuni episodi, ma prendiamo il positivo, anche oggi come sempre abbiamo...

sabato, 16 ottobre 2021, 16:47

Mister Pagliuca è visibilmente soddisfatto ma di poche parole: "Questa vittoria è solo merito dei ragazzi, questo è un gruppo splendido basta vedere come è entrato Bensaja dopo che non si era mai allenato tutta la settimana per un problema alla caviglia, dedico la vittoria a Dollaro, un amico"

sabato, 16 ottobre 2021, 13:58

La Lucchese cerca punti a Pontedera con al seguito 300 tifosi: subito in gol Semprini, immediato pari di Mutton, poi Bakayoko porta in vantaggio i padroni di casa. Dormite generali della difesa rossonera, Fedato sfiora il pari, Magnaghi il tris poi pareggia ancora Semprini.