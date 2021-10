Porta Elisa News



Serve tornare muovere la classifica

sabato, 9 ottobre 2021, 12:23

di diego checchi

C'è un presupposto dal quale bisogna partire, la squadra rossonera ha giocato sempre bene e non avrebbe meritato nemmeno la sconfitta di Modena, partita che è stata condizionata essenzialmente da episodi arbitrali non favorevoli e dai quei cinque minuti di sbandamento che non hanno permesso alla Lucchese di portare a casa il risultato. Resta la convinzione che la squadra di Pagliuca abbia un'identità ben definita anche se deve limare ancora qualcosa, soprattutto per quanto riguarda la fase difensiva. Domani ci sarà una sfida importante come quella contro la Vis Pesaro, dove Pagliuca, per la prima volta in stagione in panchina al "Porta Elisa", e i suoi dovranno cercare di conquistare una vittoria per non scivolare in una posizione scomoda in classifica.

Il nostro pensiero è che fino a che ci saranno delle prestazioni importanti, prima o poi i risultati arriveranno perché è statisticamente provato che se una squadra gioca bene ha più facilità nel fare risultati rispetto a una squadra che esprime un calcio poco propositivo. Entrando nei dettagli tattici della partita, per la difesa dovrebbe essere confermata quella di Modena mentre i dubbi sono a centrocampo e in attacco. In regia potrebbe rientrare Bensaja, con Eklu e Frigerio ai suoi lati; come trequartista potrebbe scoccare l'ora dell'attaccante anglo-italiano che fino ad ora non ha mai giocato ma che in queste ultime settimane sta dimostrando tutte le sue qualità in quel ruolo. Oppure, si potrebbe vedere Nanni punta centrale come Fedato e Semprini ai suoi lati, Gibilterra e Belloni partiranno sicuramente dalla panchina.

Questa la probabile formazione. Lucchese (4-3-1-2): 1 Coletta, 21 Corsinelli, 13 Bellich, 27 Baldan, 6 Nannini, 16 Frigerio, 4 Bensaja, 19 Eklu, 25 Ruggiero, 29 Fedato, 10 Semprini. A disposizione: 22 Cucchietti, 2 Papini, 3 Visconti, 5 Bachini, 7 Gibilterra, 15 Yakubiv, 24 Lovisa, 26 Brandi, 9 Babbi, 18 Nanni, 20 Schimmenti, 30 Belloni. Allenatore: Pagliuca.